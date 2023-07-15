FETÖ’nün kirli planlarını SABAH bozdu

DİRENİŞİN KALESİ OLDUK

SABAH, bir sonraki gün yani 16 Temmuz'da "FETÖ'cü darbeye milli irade tokadı" manşetiyle tokat bir duruş sergiledi. Daha sonraki günler de anlamlı ve büyük yankı uyandıran manşetleriyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. Sokaklara dökülen vatandaşların destan yazdığını fotoğraflayan SABAH, 17 Temmuz'da "Demokrasi destanı" manşetiyle çıktı. 18 Temmuz günü ise "Büyük temizlik" başlıklı manşet haberiyle kamu kurumlarının içine çöreklenen örgüt mensuplarının bilançosunu gözler önüne serdi. Direnişin bir kalesi gibi hareket eden SABAH, günler hatta aylar boyunca FETÖ'nün kirli planlarını ifşa etti.