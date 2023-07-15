Kemal Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi: FETÖ’yü değil devleti suçladı

PİŞKİN ÇIKIŞI HALA HAFIZALARDA

Söz konusu kareler hala akıllardayken, Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında pişkin ifadeler kullanması yeniden gündem oldu. Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı" demişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca; 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilenlere verdiği desteği yineledi. Kılıçdaroğlu, "Mahkeme kararı ile beraat edenler hakkında takipsizlik kararı verilenler ya da soruşturma açılmasına dahi gerek duyulmayanların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, az kaldı, geliyor gelmekte olan." ifadelerini kullandı.