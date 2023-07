Kurşun hayat üçgeninde kaldı! “7 yıldır hainlerin sıktığı mermi ile yaşıyorum”

İstanbul'da 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe kalkışmasını öğrenir öğrenmez ağabeyi ile birlikte şimdiki adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi köprüsüne giden Mersinli Onur Can kuş, darbeci askerlere doğru yürüyen ilk grup arasında yer aldı. Bu sırada açılan ilk ateşle birlikte belinden vurulan Onur Can Kuş, yere yığıldı.

7 YILDIR BELİNDEKİ KURŞUNLA YAŞIYOR

Darbecilerin TRT'deki bildirisini izledikten sonra kendisini sokağa attığını belirten Gazi Onur Can Kuşu; "Bildirin okunmasıyla birlikte ağabeyimle Boğaziçi köprüsüne gittik. Ben ve ağabeyim birlikte köprünün üzerinde bir süre yürüdük. Askerler sürekli ateş ediyordu. Ağabeyim önümde ve ben arkasındaydım, eğildik. Daha sonra kalkıp bir adım attıktan sonra vuruldum. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınmışım. Çekilen röntgen filmimde ise kurşunun mucizevi şekilde 3 önemli noktaya birer milim uzaklıkta kalmış. Bu durum doktorları bile hayrete düşürdü. Beni ameliyat eden doktorlar çok yüksek hayati risk olduğu için kurşunu çıkarmama kararı aldı. Daha sonra bana doktorum; "Kurşun bir milim sağa kaysaydı aort damarın parçalanır ölürdün. Bir milim sola kaysaydı böbreklerin iflas ederdi. Bir milim ileri gitseydi felç kalırdın. Kurşun mucizevi bir şekilde bu üç hayati noktaya birer milim kala durmuş" dedi. O yüzden kurşunun çıkarılmaması gerektiğine karar vermişler. 7 yıldır bu kurşunla birlikte yaşıyorum" diye konuştu.

VATAN İÇİN GÖZÜMÜ BİLE KIRPMADAN YİNE GİDERİM

15 Temmuz sonrası 1 ay hastanede 2 ayda evde yatmak zorunda kaldığını belirten Onur Can Kuş; "Bugün yine kalkışma olsa yine koşa koşa giderim. Şehit olmayı Allah nasip etmedi, ama gazilik mertebesine eriştik. Devletin desteğini her an hissettim. Ne mutlu bana ki böyle bir milletin ve devletim var " diye konuştu.