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Giriş Tarihi: 17.7.2023

15 Temmuz gazisi Tümgeneralin adı bu sokakta yaşayacak

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
15 Temmuz gazisi Tümgeneralin adı bu sokakta yaşayacak
İstanbul Kartaltepe Kışlası'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki çatışmada FETÖ'cü hainlere karşı savaşan ve 7 kurşunla vurulmasına rağmen kışlayı hainlere teslim etmeyen Tümgeneral Davut Alâ'nın adı Zeytinburnu'da bir sokakta yaşayacak. 15 Temmuz gazisi komutanın adı, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki bir sokağa verildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy sokağın fotoğrafını, "Vatanını her şeyin üzerinde tutan bir kahraman. Şehitlerimiz Albay Sait Ertürk, Halit Yaşar Mine ve Serdar Gökbayrak'la birlikte 15 Temmuz gecesinin seyrini değiştiren bir Türk askeri. Gazi Tümgeneral Davut Alâ'nın adı Zeytinburnu Beştelsiz'deki bu sokakta yaşayacak" ifadesiyle paylaştı.
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15 Temmuz gazisi Tümgeneralin adı bu sokakta yaşayacak
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