64 milyon yolcu geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye havalimanlarında iç hatlarda 412 bin 724, dış hatlarda 352 bin 823 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye'deki havalimanlarında söz konusu dönemde iç hatlarda 42 milyon 532 bin, dış hatlarda da 51 milyon 824 bin yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla yolcu hareketliliği 94 milyon 467 bini geçti. Aynı dönemde Türkiye'nin turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarında da yolcu sayılarında artış yaşandı.