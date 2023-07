81 ilde tek yürek vatan nöbeti

ŞEHIT ÖMER HALISDEMIR'IN KIZ KARDEŞI ELIF SERIN:

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün kalkıştığı hain darbe girişiminin halkın destansı direnişiyle püskürtüldüğü 15 Temmuz'un 7'inci yılında Türkiye yine tek yürek oldu. "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında yurt genelinde birçok etkinlik düzenlendi. Onbinlerce vatandaş kent meydanlarında toplanıp şehitlere dualar etti. Saatler 00.13'ü gösterdiğinde şehitler anısına 90 bin camiden sela sesleri yükseldi. Meydanları dolduran vatandaşların demokrasi nöbetleri ise sabaha kadar sürdü. Türk halkı aynı heyecan ve aynı ruhla demokrasiye sahip çıktığını gösterdi.Binlerce kişi ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı'na akın etti. Ezanların okunup, duaların yapıldığı meydanda FETÖ'cü hainlere lanet okundu. Kent genelinde selalar verildi, Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Üniversite, belediye, ve STK temsilcileri sabah namazına kadar Mevlana Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu.Vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulunan Rabia Meydanı'na akın etti. Burada düzenlenen etkinlikte şehitler anıldı. Belgesel ve sinevizyon gösterimleri yapıldı. Şanlıurfalılar sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu.Antalya Müzesi önünde başlayan yürüyüşe katılanlar Türk bayraklarıyla Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej oluşturdu.Ellerine Türk bayraklarını alan İzmirliler anma töreni için Konak Meydanı'na akın etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mehteran konseri ve semazen gösterisinin de yer aldığı anma etkinliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla halka hitabı meydandaki dev ekranlardan canlı olarak yayınlandı. Gündoğdu Meydanı'nda sabah saatlerinde açılan 3 boyutlu LED Kule'de, 15 Temmuz 2016'da yaşananlar gösterildi.Yapılan anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Programa katılan 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler duygu dolu anlar yaşadı.Ellerinde bayraklarıyla Zafer Meydanı'na akın eden vatandaşlar, darbe girişimine bir kez daha tepki gösterdi. Tüm camilerden selalar okunurken, demokrasi nöbetine çok sayıda vatandaş katıldı.İstiklal Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Cumhuriyet Meydan'ında yapılan etkinliklere binlerce vatandaş katıldı.15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen anma programına her yaştan vatandaş akın etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran Trabzonlu vatandaşlar hem şehitleri andı hem de demokrasi zaferini coşkuyla kutlayarak, hain darbecileri lanetledi. Anma programlarının ardından demokrasi nöbeti tutuldu.Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte büyükleriyle birlikte meydanı dolduran çocuklar gece boyunca ellerinden düşürmedikleri bayraklarla meydandaki coşkuya renk kattı. İstasyon Meydanında başlayan kortej yürüyüşü etkinliklerin yapıldığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.Şehit ve gaziler için dualar okundu. Canları pahasına vatan müdafaası yapan ve millî irade destanını tarihe altın harflerle yazan kahramanlar anlamlı bir etkinlikle anıldı.Fethiye ilçesindeki anma programı etkinlikleri kapsamında sahilde anma yürüyüşü yapıldı. Vatandaşlara lokma, kar şerbeti ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine binlerce vatandaş katıldı.Keçi Burcu'ndan Kurşunlu Cami meydanına kadar Türk bayraklarıyla şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.Burdur'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programında konuşan Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Elif Serin, aradan geçen 7 yılın kendilerine bir asır gibi geldiğini dile getirerek, "Her ailede bir kilit isim olur, evin temelini tutar ya Ömer de bizim temel taşımızdı. Bizim temel taşımız yerinden söküldü. Bizlere onuru, gururu yaşattı. Lakin büyük bir özlem ve eksikliğin hissedildiği koskaca bir boşluk bıraktı. Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha onurludur. Ne mutlu vatan için can feda" diye konuştu.