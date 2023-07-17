SON DAKİKA | 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi! 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı

Son dakika haberi: Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmaları sonrasında yaptığı açıklamada 20 ilin başsavcılarının değiştiğini duyurdu.

Kararnameyle İzmir, Denizli, Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş, Niğde, Adıyaman, Van, Aydın, Manisa, Mardin, Isparta, Uşak, Giresun, Ağrı, Malatya, Elazığ, Muş, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcıları değişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fahri Mutlu Tosun, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Van Cumhuriyet Başsavcısı Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Konya Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Malatya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Akçaabat Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından kararnameye ilişkin yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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