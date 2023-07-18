Emine Erdoğan’dan Katar’daki İslam Eserleri Müzesi’ne ziyaret

İslam Eserleri Müzesi'nin, Doha'nın en etkileyici yapılarından birisi olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük İslam sanatı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müze, mimarisi ile de şehrin simgelerinden. 1400 yılı aşkın tarihiyle, üç kıtadan toplanan birbirinden kıymetli eserler, İslam mirasının çeşitliliğini gözler önüne seriyor. İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe'nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemek, heyecan verici bir deneyimdi."

MAVİ MESCİD'E ZİYARET

Emine Erdoğan daha sonra Katara Kültür Köyü'ne geçerek dünyaca ünlü Türk cami tasarımcısı Zeynep Fadıloğlu tarafından tasarlanan Osmanlı döneminin mimarisini taşıyan Katara Cami'sini (Mavi Mescid) gezdi.