Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Katar'daki İslam Eserleri Müzesi'ne ziyaret
Giriş Tarihi: 18.7.2023 20:37

Emine Erdoğan'dan Katar'daki İslam Eserleri Müzesi'ne ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan’dan Katar’daki İslam Eserleri Müzesi’ne ziyaret

Katar'da resmi ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, İslam Eserleri Müzesi'ni gezdi.

Müze'nin, Kuran-Söz ve Sanat, İslam Dünyası'nda Dini Hayat, Türkiye ve Osmanlı Eyaletleri Sanatları, İran ve Orta İmparatorluk Sanatları gibi galerilerindeki eserleri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

İslam Eserleri Müzesi'nin, Doha'nın en etkileyici yapılarından birisi olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük İslam sanatı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müze, mimarisi ile de şehrin simgelerinden. 1400 yılı aşkın tarihiyle, üç kıtadan toplanan birbirinden kıymetli eserler, İslam mirasının çeşitliliğini gözler önüne seriyor. İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe'nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemek, heyecan verici bir deneyimdi."

MAVİ MESCİD'E ZİYARET

Emine Erdoğan daha sonra Katara Kültür Köyü'ne geçerek dünyaca ünlü Türk cami tasarımcısı Zeynep Fadıloğlu tarafından tasarlanan Osmanlı döneminin mimarisini taşıyan Katara Cami'sini (Mavi Mescid) gezdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan Katar'daki İslam Eserleri Müzesi'ne ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA