Mansur Yavaş halkı perişan etti! 4 Ayda Yapıldı 10 Ayda Onarılamadı!

Ankara'nın en işlek yollarından biri olan Kuzey Ankara Protokol Yolu üzerinde bulunan tünellerin Esenboğa Havalimanı istikametinde bulunan bölümü geçen yıl ekim ayında tadilata alınmıştı. Aralık ayı ortalarına kadar devam eden çalışmanın süresinin uzun olması nedeniyle yolu kullanan vatandaşlar büyük sıkıntılar çekti. Söz konusu tadilatın bitmesinin ardından rahat bir nefes alınırken şimdi de tünellerin ikinci etabının tadilatına başlandı. 70 gün süre verilen tadilat, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde de tartışma konusu oldu.







Meclis Üyesi Emre Aslantaş, "Gökçek döneminde Ankara Gar'ı önüne 35 günde 450 metre uzunluğundaki '35'inci gün Altgeçidi' inşa edildi. İçinde iki tünel, yaklaşık 10 alt 10 üst geçit ve viyadüklerin bulunduğu 14 kilometrelik Kuzey Ankara Protokol yolu 120 günde bitti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 300 yataklı Hatay Defne Devlet Hastanesi 58 günde tamamlandı. Tadilatın 70 günde yapılmasının iş bilmezlik" diye konuştu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından iki tünel 10 alt, 10 üst geçit ve viyadüklerin bulunduğu toplam uzunluğu 14 kilometre olan Kuzey Ankara Protokol yolunun 120 günde yapılmasının ardından CHP'li ABB tarafından sadece tünele yapılacak olan çalışmanın 70 gün sürmesine tepki yağdı.

"TADİLATIN 70 GÜNDE YAPILMASI İS BİLMEZLİKDİR"



Ankara'nın en işlet yollarından biri olan Kuzey Ankara Protokol Yolu üzerinde bulunan tünellerin Esenboğa havalimanı istikametinde bulunan tarafı geçtiğimiz yıl ekim ayında tadilata alınmıştı. Aralık ayı ortalarına kadar devam eden çalışmanın süresinin uzun olması sebebiyle yolu kullanan vatandaşlar büyük sıkıntılar çekti. Söz konusu tadilatın bitmesinin ardından rahat bir nefes alınırken şimdi de tünellerin ikinci etabının tadilatına başlandı. 70 gün süre verilen tadilat ABB meclisinde de tartışma konusu olurken ABB Çubuk Meclis Üyesi Emre Aslantaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında 480 metrelik tünelin 35 günde yapıldığını hatırlatarak tadilatın 70 günde yapılmasının iş bilmezlik olduğunu vurguladı. Söz konusu tartışmanın ardından tadilat süresinin 70 gün olmasına vatandaşlardan da tepki geldi.

"ÇALIŞMANIN ÇİLEYE DÖNÜŞECEĞİNİ SADECE BİZLER GÖRÜYOR OLAMAYIZ"



Konuya ilişkin konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da, "Protokol Yolu'ndaki Kuzey Ankara Tüneli'nde yapılan inşaat çalışmasının, trafik yoğunluğu oluşturmaması için okulların tatil olduğu yaz mevsiminde yapılması görüşümüzü Büyükşehir Belediye Meclisinde dile getirmiştik. Okulların kapanmasıyla tünelin diğer bölümünde başlatılan çalışmalar için Ankaralılara 70 günlük bir tamamlanma süresi açıklandı. Ankara'ya 5 ana giriş yolu bulunuyor ve en çok kullanılan yollardan bir tanesi de burası. Böyle yoğun trafiğin aktığı bu yolda 70 gün sürecek çalışmaların Ankaralılar için çileye dönüşeceğini sadece bizler görüyor olamayız. Melih Başkan döneminde 35 günde alt geçit yapılırken bugün tadilat için açıklanan süre düşündürücü. Bakım çalışması adı altında yapılan çalışmaların süresinin kısaltılması ve çalışmanın hızlandırılması, Ankaralılar için en iyi seçenek olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ANKARA YAVAŞ'A ÜÇ GÖMLEK BÜYÜK GELDİ"



Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Mansur Yavaş'a sitem eden vatandaşlar:

Emre Çolak, "Ankara'da yaşayan biri olarak söylüyorum. Mansur Yavaş işe yaramazın tekidir. Geldiğinden beri tek bir icraatını görmemekle birlikte, yapmaya çalıştığı en ufak işleri bile becerememiştir. Bakınız Kuzey Ankara Tüneli" ifadelerini kullandı.

Ahmet Karaman, "Mansur Yavaş, adı gibi çok yavaş! Benim işim narin, bugün olmazsa yârin. Personelin ücretlerini de tam veremiyor. Ankara, üç gömlek büyük geldi ona." şeklinde konuştu.

Ebubekir Bastama ise, "Adamların amacı eziyet çektirmek. Geçen karşı tarafı yaparken şahit olduk kaç kere yavaş yavaş çalışıyorlardı. Adamların umurunda mı halk" ifadeleri ile tepki gösrterdi.

Arif Evirgen, "Çalışma alanında kimseleri göremiyoruz Her gün o yolu kullanırız milyonların kullandığı eskisi gibi 30 günde biten köprü tüneller devri bitti nerde o eski günler" diye konuştu.

Sezgin Akpınar isimli bir vatandaş da, "Bunların iş yapma gibi bir gayeleri yok. Bunlar iş bilmez, bunlar bozguncu. Bunlar millet düşmanı. Bunlar Allah'a savaş açmış" şeklinde konuştu.