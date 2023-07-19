Türkiye-Katar ilişkileri 50 yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'dan dün Körfez gezisinin ikinci durağı Katar'ın başkenti Doha'ya geçti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Erdoğan'ı Lusail Sarayı'na gelişinde askeri törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Heyetler arası görüşme öncesinde de Erdoğan ve Al Sani nezaretinde, Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü olması münasebetiyle ortak bildiri imzalandı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani'nin imzaladığı bildiride, iki kardeş ülke ve halklarının çıkarlarına hizmet edecek, ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerletilmesinin içtenlikle arzulandığı kaydedildi. Erdoğan, Al Sani tarafından onuruna verilen yemeğe de katıldı. Bu arada Erdoğan, A Haber sunucusu Banu El'in geziye ilişkin sorusuna, "Görüşmeler iyi geçiyor" yanıtını verdi.Al Sani ise Twitter paylaşımında, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doha'da ağırlamaktan mutluluk duydum" dedi. Al Sani, ekonomik işbirliğini daha da umut verici fırsatlara ve ufuklara kavuşturma çerçevesinde, iki kardeş halkın ortak menfaatlerini gerçekleştirecek şekilde bir araya geldiklerini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez çıkarması, tarihi anlaşmalara sahne oldu. Erdoğan'ın, 5 anlaşmanın imzalandığı Suudi Arabistan'ın ardından geldiği Katar'da, ortak yatırımlarla üçüncü ülkelerde proje bazı işbirliklerinin temeli atıldı. Savunma sanayii yatırımlarının genişletilmesi ve üçüncü ülkelere ihracı üzerinde duruldu. Erdoğan, Katar'dan da gezisinin üçüncü durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti. Erdoğan, bugün BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelecek. İki ülke arasında tarım ve organik ürünler, savunma sanayii, yenilenebilir enerji, sıfır karbon hedefiyle uyumlu teknolojiler, tıbbi cihaz endüstrisi alanlarında işbirliği ve yeni yatırımlar ele alınacak. İki lider, anlaşmaların imza törenine katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi ile Katara Kültür Köyü ve kalbinde yer alan, iç mimar Zeynep Fadıllıoğlu'nun tasarladığı Katara Camisi'ni (Mavi Mescit) ziyaret etti. Emine Erdoğan, "Osmanlı Dönemi mimarisinden izler taşıyan, Türk kültürünü yansıtan ve tanıtan göz alıcı yapıyı görmek mutluluk verici" dedi.Görüşmelerdenönce Erdoğan, Al Sani'ye 'Gemlik mavisi' renkteki Togg'u hediye etti. İki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi. Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg'la geçti.