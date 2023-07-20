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Giriş Tarihi: 20.7.2023 17:55

Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı'na inişi uçağın kokpitinden izledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni terminal ve pisti açılan Ercan Havalimanı'na inişi, "TC-TRK" uçağının kokpitinden izledi.

AA
Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı’na inişi uçağın kokpitinden izledi

Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu sabah KKTC'ye hareket eden Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TRK", yenilenen Ercan Havalimanı'na ilk inişi yaptı. Başkan Erdoğan da iniş anında kokpitte pilotlara eşlik etti. Erdoğan, iniş sırasında pilotlardan pist uzunluğuna ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, Ercan Havalimanı'nda su takıyla karşılandı. Erdoğan'ın uçağın inişini kokpitten izlediği görüntüler, Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.

Başkan Erdoğan KKTC’ye ilk resmi uçuşta kokpitte | Video

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Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı'na inişi uçağın kokpitinden izledi
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