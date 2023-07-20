İstanbul’da sahte alkolden fenalaşan kişinin yardımına doktor milletvekili koştu

- "KALP DOKTORU OLMANIN VERDİĞİ REFLEKSLE HEMEN MÜDAHALE ETTİM"

AA muhabirine olay anını anlatan Prof. Dr. Yerebakan, milletvekili seçildiği bölgede vatandaşlarla buluşarak dertlerini dinlediği bir günde kendilerini derinden sarsan bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Yerebakan, elinde siyah poşet olan şahsın yere yığıldığını görünce kalp doktoru olmanın verdiği refleksle hemen aracından inip yerdeki kişiye müdahale ettiğini belirterek, "Nabzın gücünden tansiyonun ne seviyede olduğunu anlayabiliyoruz. Fiziki muayenemde tansiyon ve nabız normal bir aralıktaydı." diye konuştu.

Nefes borusuna bir madde kaçma ihtimaline karşı kişiyi yan çevirerek kusmasını sağladığını ifade eden Yerebakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekip arkadaşlarım ambulansı aradılar. Elindeki torbada pet şişeler vardı. Çok tipiktir, pet şişelerde sahte alkol satışı gerçekleşir. Bir tane de başka bir alkolü içecek vardı. Anladık ki sahte alkol tüketimi vakasıyla karşı karşıyayız. Duruma acilen müdahale ettik. 112 ekip arkadaşlarımız 3,5 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine intikal ettiler. Şahsı birlikte ambulansa aldık. Gerekli oksijen desteği sağladık ve stabil bir şekilde hastaneye gitmesini sağlamış olduk."