İsveç’te Kur-an’ı Kerim’e yönelik bir saldırı daha! Dışişleri’nden kınama mesajı: Caydırıcı tedbirler alın

DIŞİLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, alçak eylemi kınadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Irak'ın Stokholm Büyükelçiliği önünde bugün (20 Temmuz) kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Stokholm'de 28 Haziran 2023 tarihinde bir Caminin önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde 12 Temmuz 2023 tarihinde kabul edilen kararla, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar dini nefret olarak tanımlanmıştı.

İsveç'ten, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi'ndeki yükümlülükleri başta olmak üzere uluslararası sorumlulukları çerçevesinde, İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik bu nefret suçunun önlenmesi için artık caydırıcı tedbirler almasını bekliyoruz.

Türkiye, bu tür saldırıların yaşandığı ülkelerle, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık alanlarında beraber çalışmaya hazırdır."

"KANUN, KARAR VE UYGULAMALARINI ARTIK GÖZDEN GEÇİRMELİDİR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da İsveç'teki eyleme tepki gösterdi. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, "İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan alçaklığı şiddetle kınıyorum. Bu eylem, demokrasi ve özgürlüklerin temel değerlerine yapılmış bir hakaret ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İsveç hükümeti arkasına sığındığı kanun, karar ve uygulamalarını artık gözden geçirmelidir." ifadesini kullandı.

Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

İsveç halkının da asla kabul etmeyeceği bu tür provakatif eylemlere izin veren İsveç makamlarını akla ve izana davet ediyorum. Yeryüzünde herkes birbirinin kutsalına saygı duymak zorundadır. Asıl özgürlük, bu saygıyı sağlamakla oluşacaktır!