Küfürbaz vekile tepki yağdı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, TELE 1'deki bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye oy verenlere hakaretler ve tehditler savurdu. Seçim yenilgisini hazmedemediği görülen Bakan, "Düştüğümüz yerden ayağa kalkmamız ve mücadele etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, yobazlara, hırsızlara, yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet, seçimi kaybettik ama bunlara bırakmayacağız bu ülkeyi. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Küstah açıklamalara ise sosyal medyadan tepki yağdı.