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Giriş Tarihi: 20.7.2023 20:09 Son Güncelleme: 20.7.2023 20:10

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49’uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıl dönümünde, istiklal ve istikbalimiz uğrunda şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Kıbrıs Türk Halkı'nın ve milletimizin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
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