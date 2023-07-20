Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıl dönümünde, istiklal ve istikbalimiz uğrunda şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Kıbrıs Türk Halkı'nın ve milletimizin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.