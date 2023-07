Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı: KKTC üzerindeki kısıtlamaları kaldırın

Körfez ülkelerini kapsayan üç günlük turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı Töreni'ne katılmak üzere gittiği KKTC'de ilk olarak Ercan Havalimanı yeni terminalinin açılış törenine katıldı. Erdoğan, konuşmasında önemli mesajlar verdi:Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekâtı'nın 49'uncu yıldönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum. 3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan Ercan Havalimanı 20 bin metrekarelik terminal binasına, 34 bin metrekarelik otopark alanına ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahipti. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan, yeni imkân ve kabiliyetlerle donatılan terminal binası ve çift pistiyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşmuştur. Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir.Yeni terminal eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Kıymetli kardeşlerim, daha modern ve kapasiteli terminal binası turizme doğrudan katkısının yanı sıra daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam demektir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanıdır. Bu eser Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu önemli eserin hizmete sunulmasını teminen etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum.Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor. Kıbrıs Türkleri, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası içinde uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliği ile yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir.Bu vesileyle uluslararası toplumu, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya haklı gösterecek hiçbir BM Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını söyleyen dönemin Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da çağrısına kulak vererek hukuki temelden yoksun tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrımı yineliyorum.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49. yıldönümünde yeni Ercan Havaalanı'nın açılmasının gurur verici olduğunu söyledi. Tatar, şöyle konuştu: "Uluslararası bağlantılarında sıkıntımız var ama Türkiye üzerinden dünyanın her merkezinden buraya uçuşlar olabiliyor. Böyle bir havalimanı güneyde bile yok. Hatta dünyanın birçok ülkesinde yok. Uluslararası camiaya bir kez daha sesleniyoruz: İzolasyon, ambargolar seyahat özgürlüğü bakımından bize yapılan haksızlıklara son verilmesi gerekiyor. Çünkü seyahat özgürlüğü en doğal insan hakkıdır."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığını vurgulayarak, BM Genel Kurulu'nda dünyaya yaptığı tarihi çağrıyı tekrarladı: "Gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın." KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katılan Erdoğan, şunları kaydetti:Rumların Kıbrıs Türkü'ne tahammülü olmadığını tarih apaçık gösteriyor. Kıbrıs Türk tarafının yarım asrı aşkın bir süre çözüm için her türlü çabayı ortaya koyduğu müzakerelerden sonuç alınamamasının nedeninin de bu.Ada'daki gerçekler apaçık ortadayken, federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın 2021 yılında Cenevre'de ortaya koyduğu vizyona vakit kaybetmeksizin karşılık verilmelidir. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir.Kıbrıs Cumhuriyeti adını gasp eden Rum tarafının yaptığı tek iş, kendi kabahatini gizleyerek, başta Avrupa Birliği olmak üzere üçüncü taraflara bizleri şikâyet etmektir. Kıbrıs Türkü'nün eşit ve egemen ayrı bir halk olduğunu kabullenmedikleri gibi KKTC'nin anavatan Türkiye ile gönül ve dava birliği içinde olmasından da rahatsız oluyorlar.Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız. Çalışmalarımız, maruz bırakıldığınız hukuk dışı, gayri insani izolasyonun ve ambargonun kaldırılması hedefiyle kararlılıkla sürecek.Ada'nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türkleri'nin ilanihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildir. İşte bu nedenle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum; gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın. Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmaların ardından geçit törenini izledi. Tören sonrası tribüne giden Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bu sırada bir kadın Erdoğan'ın elini öperek sevgisini gösterdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aynı hafta ayrı ayrı misafir edecek. Abbas'ın 25 Temmuz'da, Netanyahu'nun ise 28 Temmuz'da Türkiye'de olacağı bildirildi.