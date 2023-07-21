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Giriş Tarihi: 21.7.2023

PKK’nın para kasası Konya’da yakalandı

Konya’da düzenlenen operasyonda, PKK’nın kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın kardeşi Güllüşan Kandemir gözaltına alındı. Evinde, örgütle ilgili binlerce doküman ele geçirildi

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PKK’nın para kasası Konya’da yakalandı
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, emniyet güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu Güllüşan Kandemir'in izine Konya'da ulaştı. Ereğli ilçesinde yaşadığı belirlenen kadın terörist düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Güllüşan Kandemir'in, PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan ve PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu Cezaevi'nde yatan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlendi.


Ali Haydar Kaytan


Hayati Deniz Kaytan

EVİ ÖRGÜT ARŞİVİ ÇIKTI
Güllüşan Kandemir'in yurtdışında bulunan PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine yardım olarak dağıttığı tespit edildi. Kadın teröristin evinde yapılan aramada, 1990'lı yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi. Kandemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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PKK’nın para kasası Konya’da yakalandı
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