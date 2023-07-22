Erdoğan Zelenski ile tahıl koridorunu görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Zelenski'nin talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barışı hâkim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti. Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile de telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut işbirlikleri ele alındı. Görüşmede Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LIGHT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Weah'a memnuniyetlerini ifade etti.