Suya rekor zam yapan Bilecik Belediyesi ’Arıza sorumluluğumuzda değil’ dedi

5 senedir bunu çözemeyen Belediye artık bilemiyorum. Yerel seçimleri bekliyoruz sabırsızlıkla", "Söz de aydın kesim olarak kendinden bahseden CHP'liler halk ile alay edercesine yılda en az 5 defa aynı hattan su kesintisi yaşatıyor. Yerseniz sözde aydın", "Gerçekten yeter artık sürekli su kesintisi nedir ya Allah aşkına bu sıcakta", "Cumhuriyetin 100. Yılına yakışmayan susuzluk çilesi", "Ya böyle bir şey. Olamaz yaaa yıl olmuş 2023. Hangi devirde yaşıyoruz. İki gün suların olmadığı ne zaman görülmüştür yaaaa yok böyle bir saçmalık. Bu işi yapacaksanız adam gibi yapın yeterrrrrr artık", "Geçen senelerde yine böyle bir sıkıntıdan dolayı ishal salgını olmuştu yine olması kaçınılmaz sanırım ve benim kızım da ishale bağlı böbrek sıkıntısı oldu bu su sıkıntısı bir türlü çözülemiyor çözülse de kesinlikle çeşme suyu el yıkanmaya bile kullanılmaması lazım", "Melek hanım lütfen önlemleri ve tamiratlarınızı olabildiğince sağlam yapmaya çalışın sürekli susuz kalıyoruz günlerce bir değil iki değil sürekli sular kesiliyor bu sıcaklarda bu kadar mağduriyet yaşamamız gerçekten çok can sıkıcı", " Biz faturaları Karasu Birliği'ne ödemiyoruz. Bize sağlıklı ve gerekli suyu siz temin etmekle mesulsünüz. Alternatif içme suyu projeleri üretmek için gerekli çalışmaları yapmalısınız..."