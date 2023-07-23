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Giriş Tarihi: 23.7.2023 12:16

Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi’nin 104. Yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

DHA
Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi’nin 104. yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı. (DHA)

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Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü mesajı
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