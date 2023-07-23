Bin hayırseverle ikili eğitimi bitireceğiz

İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep'ten İstanbul'a atanmasının ardından kolları sıvadı ve gece gündüz demeden hizmet maratonuna başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mesaisine başlayan Vali Gül, sık sık esnafı, muhtarları ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek sorunları ve taleplerini dinliyor.Vali Davut Gül, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Haber Müdürü Nazif Karaman'ı makamında ağırladı ve İstanbul'daki hedeflerini açıkladı. İstanbul'un en önemli sorunlarını deprem beklentisi öncesinde kentsel dönüşüm, düzensiz göçmen sorunu ve eğitim ve okul eksikliği olarak sıralayan Gül şu önemli açıklamalarda bulundu:4.5 yıl onur ve gururla hizmet ettiğim Gaziantep'te paylaşmanın, hayırseverliğin, yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğuna şahitlik ettim. İstanbul ise dünyanın gözbebeği bir şehrimiz. Burasının en önemli gündemlerinden birisi kaçak ve düzensiz göçmenlerle mücadeledir. İstanbul'un birçok bölgesinde düzensiz göçmenler için denetimler yapılıyor. İstanbul'a geldikten sonra kendimize hedefler koyduk, bunların başında düzensiz göçmenle mücadele, kentsel dönüşüm kampanyaları, eğitim çalışmaları, Kültürel eserlerin restorasyonunun sağlanması... Bu hedefler arasında ise Gaziantep'te varını paylaşma, hayırseverliğin, yardımlaşmanın ve eğitime verilen önemin İstanbul'da da gerçekleştirilmesini sağlayacağız.Vali Davut Gül, Haydarpaşa Lisesi'nin depreme dayanıklı hale getirilmesi için önceki gün okul aile birliği ile biraraya geldi.Kamu yatırımlarına ek olarak bin tane hayırsever ile eğitim alanında okul ve derslik yaptırma gibi konularda çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarımızın ilki gerçekleşti. Geçtiğimiz gün Türkiye'nin hayırsever ailelerinden bir iş insanı ile Tuzla'da 32 derslikli bir okul için protokolü imzaladık. Bu sayıların önümüzdeki günlerde de artacak inşallah. Bin tane hayırsever hedefi koyduk. İstanbul'da bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle eğitim alanına katkıda bulunmak isteyen çok sayıda hayırsever vardır. Hayırseverlerle arttırılacak okul ve dershanelerle yüzde 40'ının ikili eğitim gördüğü sistemin ortadan kaldırılması sağlanacak. Çünkü ikili eğitim okul ve sınıf olmamasından kaynaklanıyor. Çocuklar sabahın erken saatlerinde gecenin karanlığında okullarına gidiyorlar. Okul ve sınıf sayısının artması ile birlikte öğrenciler tam gün eğitim alacak ve etüt ile boş zamanı olduğu için kendine zaman ayırabilecek.İstanbul'da bağımlılıkla mücadele ve aile yapısının güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Gaziantep'te de bunu yaptık. İstanbul'da da bu sorunu çözmek için çalışmalar yapılıyor ve yapanlar destekleniyor. Bağımlılıkla mücadelede aile yapısı da önemli olduğu için en kısa sürede kapsamlı olarak ailelerle işbirliği içinde mücadele başarıya ulaştırılacaktır.Hedeflerimiz arasında tarihi eserlerin restorasyonları da var. İstanbul tarih ve kültürün başkenti olduğu için tarihi eserlerin depremde yıkılması halinde planları elde olmadığı için geri yapılması çok zor olur. O yüzden tarihi eserlerin zaman geçirilmeden restorasyonlarının yapılmasını sağlayacağız. Kültürel ve tarihi eserlerimizi koruma gelecek nesillere miras bırakma şansına sahip olacağız.