Devlet, deprem bölgesinde tüm kurumlarıyla varlığını hissettirdi

Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yaptığı Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Sofraları Hayır Çarşısı" programına katıldı. Programda Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta ve deprem bölgesine hizmet götüren belediye başkanları yer aldı. Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen hayır çarşısında deprem bölgesinden gelen vatandaşlar sergilerini açarken hayırseverler ise alışverişlerini yaptı.Programda konuşan Emine Erdoğan, "Kalplerimiz haftalarca; Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ, Malatya'da attı. Pek çok ülke toprağından daha geniş coğrafyaya yayılan, ender görülen şiddette, dahası üst üste gelen depremler ve seller ile sınandık. Buna rağmen devletimiz, afetlerin başladığı ilk andan itibaren, tüm kurumlarıyla varlığını hissettirdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren; gıda, kıyafet, elektronik cihaz, çadır, konteyner sevkiyatı ve arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatıldı. Bakanlıklarımız ve bütün kurumlarımız; iş makineleri, gemiler, TIR'lar, helikopterler ve uçaklar, insansız hava araçlarıyla seferber oldular. Bugün bizleri buluşturan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın Hayır Çarşısı etkinliği vesilesiyle, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür etmek isterim. Gönüllülerimiz, bütün deneyimleriyle, devletimizin ve milletimizin yanında oldular. Sıcak yemek dağıtımından çadır kentlere varıncaya dek, günlük ihtiyaçların karşılanması için, yoğun emek sarf ettiler. Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımız için hazırlanan hijyen kitlerinden 'Harika İşler Çantası'na ve anaokullarına varıncaya dek, akla gelebilecek her ihtiyaç düşünüldü" dedi.Örgün eğitimlerin yanı sıra meslek edindirme kurslarını çok önemsediğini belirten Emine Erdoğan, "Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri tarafından yürütülen, meslek edindirme ve beceri geliştirme amaçlı kursları çok önemli. Bu kurslarda, özellikle kadınlarımız için, yeni gelir kapıları açılıyor. Bugün birlikte açılışını gerçekleştireceğimiz Hayır Çarşısı'nda; bölgede faaliyet gösteren merkezlerin yanı sıra, Vakfın Tasarım ve Dikiş Atölyelerinde üretilen ürünler de bulunuyor. Ayrıca, 11 ilimizin el sanatları ve gastronomik zenginlikleri de sergileniyor" diye konuştu.