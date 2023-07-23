Karşıyaka’da maaş isyanı

KarşıyakaBelediyesi'nin bünyesinde çalışan işçilere taksit taksit maaş uygulaması çalışanları isyan ettirdi. Karşıyaka Belediyesi ve iştiraki Kent A.Ş. işçileri, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle belediye önünde basın açıklaması yaptı. İşçiler adına konuşan DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, "İşçiler sizin maaş değil dediğiniz ikramiye ve gıda yardımıyla geçiniyor. Şimdi soruyorum. Maaşın 6 bin lirası yattı. Gerisi kaç taksitle yatacak? Biz bunu bilmiyoruz. Artık her ay maaşlar kaç taksitle ödenecek diye sormak istemiyoruz. Yeter, işçinin maaşını alacağını ödeyin. Pazartesiden itibaren her gün, maaş ve geriye dönük alacaklarımız ödenene kadar, saat 13.15'te burada olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz" dedi.