MHP Lideri Bahçeli duyurdu: Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık süreci resmen başladı

Lozan Barış Antlaşması'yla hesaplaşmak için bir plan dahilinde yalan ve fitne kuyruğuna girenlerin asıl gayesi Türkiye'nin taciz ve tahribine hizmettir.

"Türkiye Cumhuriyeti Lozan'da kuruldu, Lozan'da yıkılacak" sloganı atan alçakların elbette çabaları beyhude, hevesleri boşunadır.

Adım adım, karış karış müdafaa edilerek kurtarılan aziz vatan, kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve bunların hukuki temeli Lozan Barış Antlaşması imhaya ve izmihlale asla maruz bırakılmayacaktır.

Türk milleti hiçbir antlaşmayla var olmamış, hiçbir antlaşmayla da yok edilemeyecektedir.

Bunun yegâne kanıtı Sevr suikastının yırtılıp atılmasında gösterilen kahramanlıktır.

Lozan Barış Antlaşması'nı zafer ile hezimet arasına sıkıştıranların, hatta Sevr'le bağ kuranların iyi niyetten mahrum oldukları, Milli Mücadele'ye ve milli bekaya ters baktıkları da tartışmasızdır.

Bilinmelidir ki, Lozan Barış Antlaşması'nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir.