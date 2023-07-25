Çerçioğlu, Kılıçdaroğlu’na yalan söylemiş! ‘Yurt dışındayım’ dedi, Aydın’dan fotoğraf verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin belediye başkanları ile geçtiğimiz Cumartesi günü bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sorulan sorulara yanıt vermedi.

İmamoğlu ise toplantıya basının bulunduğu alandan geçmeden girdi. Toplantı, İmamoğlu'nun "değişim" toplantısı sonrası yapılan ilk görüşme olarak dikkat çekmişti. Gergin anlara ve karşılıklı söz düellosuna sahne olan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 'yurt dışındayım' diyerek katılmadığı ortaya çıktı.

KUŞADASI'NDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

CHP'li Çerçioğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Kuşadası'nda olduğu dikkat çekti. Çerçioğlu paylaşımında "Bugün Kuşadası Halk Ege Et Karova Şubemizi ziyaret ettim. Daha 13 tane daha var.

Sizleri de üreticiden tüketiciye aracısız bir şekilde kaliteli, ekonomik, hijyenik ve güvenilir etin adresi olan Halk Ege Et şubelerimize bekliyorum.

Ayrıca alacağınız yüzlerce çeşit yöresel kooperatif ürünleri ile kadın üreticilerimize destek olarak kız çocuklarının okumasına katkı sunabilirsiniz" şeklinde sözler kullandı. Çerçioğlu'nun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yalan söylediği ortaya çıktı.