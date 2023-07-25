CHP’li isimlerin iftirası cezasız kalmadı! Ravza Kavakcı Kan 33 bin TL tazminat kazandı

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan hakkında İBB'den yüklü miktarda burs aldığı iddiaları ortaya atılmış, bunun üzerine CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili yorumlarda bulunmuştu. Kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle harekete geçen Kavakcı Kan, Özel ve Ağbaba'ya tazminat davası açmak için mahkemeye başvurmuştu.

BURS İDDİALARINA SON NOKTA

İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Ravza Kavakcı Kan'ın Veli Ağbaba'ya karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme gerekçeli kararında, davalı Ağbaba'nın Kavakcı Kan'a ilişkin sosyal medyada "İBB aracılığıyla tam 2 milyon 161 bin 291 lira burs almış, bu parayla tam 2 bin 543 kişiye burs vermiş, usulsüzlük sizin zihninizde" şeklinde yorumda bulunduğunu belirtti. Davacı Kavakcı Kan'ın kişilik haklarının zedelendiği ve davalının iddialarının asılsız olduğu gerekçesiyle mahkeme başvurması sonucu tazminat davası açıldığı kaydedildi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE KİŞİLİK HAKLARI DENGEDE TUTULMALIDIR"

Mahkeme, kararında ifade özgürlüğünün demokratik toplumun temelini oluşturduğunu ancak ifade açıklama özgürlüğünün sınırsız olmadığını vurgulayarak başta siyasi kişiler olmak üzere bu özgürlüğün kişilik haklarını zedeleyecek boyuta varmaması gerektiğini, davalının sarf ettiği sözlerin bu sınırları aştığının tespit edildiğini, kamuoyuna mal olmuş kişilerin şeref ve itibarıyla ifade özgürlüğü arasında bir çatışma varsa durumun dengede tutulması gerektiğini ve iki tarafın da ekonomik durumu, siyasi kişiliğine bakıldığında Ağbaba'nın 18 bin lira tazminat ödemesi gerektiği vurgulandı.

"VAMPİR" KELİMESİNE 15 BİN LİRA TAZMİNAT

İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davacı Ravza Kavakcı Kan ve davalı Özgür Özel arasında görülen tazminat davası da netice kazandı. Mahkeme davalı Özel'in bir televizyon programında davacı Kavakcı Kan'a yönelik vampir benzetmesi yaparak "vampir gibi ülkenin kanını emmek" ifadesini kullandığını belirtti. Söz konusu kelimenin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu kaydederek davalı Özgür Özel'in 15 bin lira tazminat ödemesine karar verildiğini ifade etti.