Çin’den Türkiye’ye önemli ziyaret! Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye’ye geliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın, bir aydır kendisinden haber alınamayan Qin Gang'ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alınarak yerine Wang Yi'nin atandığını duyurması ile eş zamanlı olarak, yeni bakanın ayağının tozuyla Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi 26 Temmuz tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek.



BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti'yle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.