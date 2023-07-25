EXPO’ya var içme suyuna yok

İFLAS AÇIKLAMASI

EXPO'ya 8 milyar TL kaynak bulan Hatay Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve yol için iflas açıklaması yapmasını eleştiren Yayman, " EXPO'ya kaynak bulanlar asli hizmetlere kaynak bulamıyor. Bizim her zaman söylediğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.