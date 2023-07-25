EXPO’ya var içme suyuna yok

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, susuzluğa mahkum edilen Kırıkhan ilçesinde İller Bankası tarafından yapılan çalışmayla sorunun çözüleceğini belirtti. Yayman, "Depremden önce olmayan Hatay Büyükşehir Belediyesi yönetim depremden sonra tamamen yok oldu. Başkan Lütfü Savaş'ı bu kötü yönetiminden ve Hatay'ımızı hizmetsizliğe mahkum ettiği için kınıyorum" dedi.
İNCELEMELERDE BULUNDU
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, ilçe teşkilatı ve mahalle muhtarlarıyla Amanosların zirvesinde şantiye alanında incelemelerde bulunan Milletvekili Yayman, EXPO'ya 8 Milyar TL harcayacak kaynağı bulan Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sıra yol ve su gibi hizmetlere gelince iflas açıklaması yapmasını eleştirdi.
HBB YAPMIYORSA BİZ YAPACAĞIZ!
Milletvekili Yayman, "Kırıkhan'ımıza bağlı Yılanlı Mahallesi'nde İller Bankası tarafından 12 kilometrelik içme suyu hattı inşaatımız sürüyor. Kırıkhan'da şuan içecek su yok. İnsanlar Kerbela'da gibi yaşıyor. İnşallah 2 ay içinde Yılanlı kaynağındaki suyu şehre getirip su sorununu önemli ölçüde çözeceğiz" diye konuştu.
İFLAS AÇIKLAMASI
EXPO'ya 8 milyar TL kaynak bulan Hatay Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve yol için iflas açıklaması yapmasını eleştiren Yayman, " EXPO'ya kaynak bulanlar asli hizmetlere kaynak bulamıyor. Bizim her zaman söylediğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.