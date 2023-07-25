Haberler Gündem Haberleri Mardin’de PKK terör örgütüne operasyon: 1 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 25.7.2023 22:11 Son Güncelleme: 25.7.2023 22:22

Mardin’de PKK terör örgütüne operasyon: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’de bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şüphelinin girdiği eve giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polise silahlı saldırıda bulundu. Polis yara almadan kurtulurken Özel Harekat polislerinin düzenlediği operasyonla PKK’lı olduğu öğrenilen 1 kadın etkisiz hale getirildi. Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski Eş Başkanı B.A. isimli kişiye ait olduğu tespit edilirken elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin ilçesindeki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik, çok sayıda keşif çalışmasına ait notlar ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Mardin’de PKK terör örgütüne operasyon: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şüphelinin girdiği eve giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polise silahlı saldırıda bulundu. Polis yara almadan kurtulurken Özel Harekat polislerinin düzenlediği operasyonla PKK'lı olduğu öğrenilen 1 kadın etkisiz hale getirildi. Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski Eş Başkanı B.A. isimli kişiye ait olduğu tespit edilirken elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin ilçesindeki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik, çok sayıda keşif çalışmasına ait notlar ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polise silahlı saldırıda bulundu. Saldırıdan polis yara almadan kurtulurken olay mahalline özel harekat unsurları sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edilen 1 kadın örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

NUSAYBİN KAMU KURULUŞLARINI KEŞİF

Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe (eski) eş başkanı B.A. isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. İkamette yapılan aramada; 2 susturucu 2, tabanca.,2 el bombası ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin ilçesindeki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik, çok sayıda keşif çalışmasına ait notlar elde edildi.
Sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Mardin’de PKK terör örgütüne operasyon: 1 terörist etkisiz hale getirildi
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