Partideki bölünme saklanamaz hale geldi

Kılıçdaroğlu'nun 'Partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım' açıklaması ve CHP'nin Halk TV ile olan anlaşmasını tek taraflı şekilde sonlandırması partiyi birbirine kattı.Cumhuriyet Halk Partililer, partilerinin sorunlarını ya da neyi tartışmak istiyorlarsa bir araya gelerek tartışabilirler.Sayın Kılıçdaroğlu'nun partililerimize yönelik açıklaması kabul edilemez. Kimse üsten bakıp CHP'lileri kirli, kendisini pirüpak göstererek, fedakâr ve cefakâr partililerimize örtülü hakaret etme nezaketsizliğini sergileyemez. Sayın Kılıçdaroğlu CHP'lilerden derhal özür dilemelidir.Bir parti, bir TV kanalıyla ne tür bir sözleşme yapar? İnanılır gibi değil.CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkâm kesiyor. Yerel seçimlerde boyunun ölçüsünü alması neyse de maalesef CHP'yi bitirme yolunda koşmaya devam etmiş olacak.