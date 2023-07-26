İzmir Büyükşehir’de ’geriye dönük’ krizi... İşçiler iş bırakıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZELMAN ve İZENERJİ'de çalışan 18 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Nisan ayında imzalanarak yürürlüğe girdi. Fakat aradan geçen süreçte belediye yönetimi söz vermesine rağmen toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük işçi alacaklarını yatırmadı.

SÖZÜNDE DURMADI

Sendika ile belediye yönetimi arasında yapılan son görüşmede belediye yönetimi maaş farklarının 31 Temmuz'da yatacağını belirtse de daha sonra seyyanen yapılan zamları gerekçe göstererek yapılması öngörülen ödeme için tarih açıklamadı. Edinilen bilgiye göre belediye yönetiminin kişi başı 5 bin lira yatıralım teklifi de sendika tarafından kabul görmedi.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ Şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 Numaralı şubeler ortak basın açıklaması yaparak 28 Temmuz Cuma günü yarım gün iş bırakacaklarını açıkladı.

ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANMAZSA HAFTAYA TAM GÜN

Sendika yönetiminin açıklamasının ardından tüm göler 28 Temmuz Cuma gününe çevrildi. İZELMAN ve İZENERJİ Şirketlerinde çalışan 18 bin işçi kişi başı ortalama 20 bin lirayı bulan alacaklarını alamadıkları için yarım gün iş bırakacak.

EGEMENLİK EVİ ÖNÜNDE TOPLANACAKLAR

Sabah işyerlerinde kart basan işçiler daha sonra Kemeraltında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makam odasının da bulunduğu Egemenlik Evi önünde toplanacak. Burada basın açıklaması yapacak olan sendika Soyer'den verdiği sözü tutmasını, ödeme takvimini açıklamasını isteyecek. İş bırakma eylemi nedeniyle büro personelleri, fen işleri, park bahçeler, atölyeler gibi çeşitli birimlerde görev yapan personel sabahtan öğlene kadar çalışmayacak. Durum böyle olunca belediyeye bağlı birçok birimde aksama yaşanabilecek. İş bırakma eylemine İzmir halkı mağdur olmasın diye otobüs şoförleri katılmayacak. Eğer taraflar arasında önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanamazsa sendika bu sefer haftaya tam gün iş bırakma eylemi yapacak.