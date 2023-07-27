AK Gençlik sahaya iniyor

AK Parti, 2023 genel seçim zaferinin ardından 2024'te yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarına başladı. Genç kadrosunu her geçen dönem artıran AK Parti son seçimlere damga vuran gençlik enerjisini yerel seçimlerde de kullanacak. AK Parti'nin bir gençlik hareketi olduğunu belirten AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bizim gençlerle iletişimimiz günlük değil sürekli. 3 milyona yakın ilk kez oy kullanan seçmen AK Parti'ye oy verdi. En genç milletvekiline sahip AK Parti bu geleneği yerelde de sürdürecek. Gençliğin enerjisi yerelde de kendisini gösterecek. Yerel seçimler için kollarımızı sıvadık. Ağustostan sonra seçimler için start vereceğiz" dedi.