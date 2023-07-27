‘Metrodaki güzel çocuk’ hafızlık öğrencisi çıktı

İstanbul metrosunda Kuran-ı Kerim okuyan çocuğun fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. "Metrodaki güzel çocuk" olarak paylaşılan o çocuğun, Üsküdar'daki Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Marmara AİHL) 6. sınıfında öğrenim gören Şükrü İslam Akyasan olduğu öğrenildi.Ayrıca hafızlık öğrencisi olan Akyasan'ın hocası Nurettin Karabul "Tertemiz, düzgün ahlaklı, başarılı bir öğrenci. 'Metrodaki güzel çocuk' denilerek talebemi o karede görmek beni çok mutlu etti. Yazın bu sıcağında her gün okula gelip derslerini veriyor. Dünkü metrodaki çalışmasının meyvesini bugün ders okuyarak gösterdi. Şu an çeyrek hafız" dedi.