Suudi prensesten deprem bölgesine ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İyi Niyet Elçisi Suudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud depremden etkilenen bölgelere ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Prenses Saud, ilk olarak Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i, daha sonra ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Saud, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başarı hikâyesininSuudi Arabistan'daki kızlara ilham kaynağı olacağını düşünüyorum" dedi. İki ülkenin tarihi bağlarının olduğunu dile getiren prenses, "Türkiye yerinden edilen milletlere nereden olursa olsun kucak açıyor. Aynı zamanda Türkiye insani yönüyle de güzel bir örnek teşkil ediyor. BM olarak olaylara Türkiye'nin bakış açısıyla bakıyoruz" dedi.