Terör örgütü PKK bitme noktasına geldi

Türkiye'nin Yüzyılı kabinesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Valiliği'nden İçişleri Bakanlığı'na atanan Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın öncelikli çalışmaları arasında terörle mücadele olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK, FETÖ, sol ve dini istismar eden tüm terör örgütleriyle dört koldan mücadele edildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinden bölücü terör örgütüyle mücadelede, örgütün 21 yılda gelinen noktada en çaresiz olduğu durumda olduğunu belirten Yerlikaya şunları söyledi:Terörle mücadelemizdeki kararlılığımız, sahada teknolojik donanımımız, tecrübesi en üst noktada olan bir jandarmamız, askerimiz ve polisimiz var.Teknolojik olarak gelmiş olduğumuz nokta dünyada en iyiler arasındayız. Hava unsurlarımız İHA'lar, SİHA'lar, ANKA'lar ve bunların gerek karargâhta gerekse bölge illerimizdeki harekât merkezlerindeki donanımı taktire şayan. Ben çok etkilendim. İki ay oldu ben göreve geleli. Bölücü terör örgütüne yönelik 478 şehir operasyonu icra ettik. Bu operasyonlarda 740 şüpheli gözaltına alındı. Ben 33 yıldan beri bu meslekteyim. Bakan olmadan önce 16 yıl 5 vilayette valilik yaptım. İlk valiliğim Şırnak'tı, oradan Ağrı'ya gittim. 16 yıl önceki Şırnak'taki terörle mücadelenin durumuyla şimdiki donanım sayımız, psikolojik üstünlüğümüz ve kesintisiz başarılı operasyonlarla artık terörün bitme noktasına geldiğini övünerek söylemek istiyorum.2 ayda 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 1329 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 212'si tutuklandı. 261'i için adli kontrol kararı verildi.Türkiye'deki 4 milyon 888 bin 286 düzenli göçmen sayısının 3 milyon 325 bin 14'ü geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerden oluşuyor. Zaman zaman bu rakamların dışında rakamlar paylaşıyorlar. Biz nasıl kendi vatandaşlarımızın sayısını biliyorsak, düzenli göçmenin sayısını da biliyor. Düzensiz göçmen konusunda da mücadele ediyoruz.İçişleri Bakanlığı'na geldiği dönemden itibaren yapılan operasyonla ilgili sayıları da paylaşan Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik 478 şehir operasyonu icra ettik. Bu operasyonlarda 740 kişi gözaltına alındı. 182'si tutuklandı. 88'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde kırsal alanda icra edilen 10'u büyük 83'ü orta toplam 24 bin 107 operasyonda 119 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.