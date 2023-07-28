3 km’lik YHT tünelinde finişe 550 metre

BalıkesırBandırma Garı ile Bilecik Osmaneli arasındaki 201 kilometrelik hızlı tren hattının 105 kilometrelik Bursa- Yenişehir-Osmaneli bölümündeki çalışmalar hızla sürüyor. Bitimine 550 metre kalan hat tamamlandığında yüksek hızlı yolcu treninin 200, yük trenlerinin ise saatte 100 kilometre hıza ulaşacağı hatta çok sayıda tünel, viyadük ve köprü bulunuyor.Sadece 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir arasında 11 tünel, 9 viyadük ve sayısız köprü bulunuyor. Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ile başta Bursa olmak üzere çevre illerdeki otomotiv, makine, madencilik gibi sektörlerindeki imalatların demiryolu ile taşınması sağlanacak. YHT ile İstanbul-Bursa arası 1 saat 15 dakika, Ankara-Bursa arası ise 2 saat 15 dakikaya inecek. Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin "İlçemizin altından geçen 3 bin metrelik tünelin büyük bir bölümü tamamlanmış durumda. Son 550 metrelik kısmı yıl sonuna kadar bitecek. 2025'te tamamlanacak YHT hattı ve istasyonu ile ilçemiz büyük değer kazanacak" dedi.