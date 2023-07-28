Soyer ‘tahsis yapılmıyor’ demişti... AK Partili Atmaca’dan Soyer’e ‘mezarlık’ çıkışı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önceki gün basın toplantısı düzenleyerek projelerinin hükümet tarafından engellendiğini iddia etti. İzmir'de uzun yıllardır devam eden 'mezarlık' tartışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 27 Temmuz'da gerçekleştirdiği basın açıklaması ile yeniden alevlendi.

İZMİR'İ CEZALANDIRIYORSUNUZ DEDİ AMA…

Basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Soyer, mezarlık üzerinden İzmirlilerin cezalandırıldığını belirtirken, "Rica ve minnetle mezarlık yeri gösteriyoruz. Yok çünkü. Her yıl 200 bin metrekarelik mezarlık alanına ihtiyacı var İzmir'in. Biz 7,7 milyon metrekarelik mezarlıkları ile ilgili talepte bulunmuşuz... Bununla ilgili Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'ndan taleplerimiz var. Hatta mahkeme kararları almışız 260 bin metrekarelik alanla ilgili ancak mahkeme kararı olmasına rağmen tahsis edilmeyen yerler var. Bunları niye tahsis etmiyorsunuz? Bu rant kapısı değil. Niye yıllarca bunları bize tahsis etmiyorsunuz? Bu nasıl bir ruh halidir. Beni cezalandırmak için niye İzmir'i cezalandırıyorsunuz? Mezarlık yeri neden verilmez?" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ O İSİMDEN YALANLAMA

Başkan Soyer'in iddialarına Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'dan yalanlama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan ve geçmiş tarihli meclis tutanağını paylaşan Atmaca şu ifadeleri kullandı;

"16 Aralık 2010 tarihinde @izmirbld Meclisi'de 1/5000, 07 Ocak 2011 tarihinde @GaziemirBel Meclisi'nde 1/1000 ölçekli imar planlarında MEZARLIK olarak onaylanan 60 dönümlük araziyi neden gömüye açmıyorsunuz? İzmir'in yıllık 200 bin metrekare mezarlık ihtiyacı olduğu hesabınız doğru değil!" ifadelerine yer verdi. Atmaca'nın paylaşımı sosyal medyada da büyük ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Soyer'i sert bir dille eleştirdi.