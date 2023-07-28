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Giriş Tarihi: 28.7.2023 14:45

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li eş başkan tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Diyarbakır'ın eski Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı HDP'li Fatma Arşimet, tutuklandı.

DHA
Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan HDP’li eş başkan tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında dosyası olan Fatma Arşimet'i yakaladı. Diyarbakır'ın eski Kayapınar Belediye Eş Başkanı HDP'li Arşimet, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arşimet, istinaf dosyasındaki 'adli kontrol şartı hükümlerini ihlal' ve 'yurt dışına kaçma' suçlarından tutuklandı.

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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan HDP'li eş başkan tutuklandı
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