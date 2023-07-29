18 bin işçiden Tunç Soyer’e isyan

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ikramiye krizinin ardından bu sefer de 'geriye dönük alacaklar' krizi patlak verdi. Belediye şirketleri İZELMAN ve İZENERJİ'de çalışan 18 bin işçinin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük farkları söz verildiği halde yatırılmayınca, işyerlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi 18 bin çalışan, dün sabah 20 ila 40 bin lira arasında değişen alacakları için yarım gün iş bıraktı. Sabah İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının bulunduğu Egemenlik Evi önünde toplanan işçiler, Soyer'e 'Sözünü tut, alacaklarımızı yatır' çağrısında bulundu.İşçiler adına açıklama yapan Genel İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral geriye dönük alacaklarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, "Hizmeti üreten biz emekçiler isek ödemeler noktasında öncelik, alın teri döken bu gülen yüzlerin olmalıdır. Sonuna kadar sabırla bekledik. Üretimden gelen gücümüzü kullanarak buradayız, alacaklarımızı istiyoruz" dedi. Ödeme gerçekleşmezse işçiler 1 Ağustos Salı günü de tam gün iş bırakacak. Bu seferki eylemde sendika üyesi otobüs şoförlerinin de iş bırakması gündeme gelebilecek.İzmirBüyükşehir Belediyesi ile Metro ve Tramvay işletmelerinde örgütlü Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz haftalarda işyerine grev ilanı asan sendika, anlaşma sağlanmazsa 31 Temmuz sabah saat 05.00'ten itibaren greve gideceklerini duyurdu. Eğer taraflar el sıkışmazsa İzmirliler pazartesi sabahı büyük şok yaşayacak. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte metro ve tramvay seferleri duracak. Her gün evden işe işten eve gidiş gelişlerde metro ve tramvayı kullanan 100 binlerce kişi büyük sorun yaşayacak.