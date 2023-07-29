‘Aşure birliğimizi güçlendirsin’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin aşure gününü tebrik ediyor, muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Şehadetlerinin yıldönümünde Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle, kemal-i edeple yad ediyorum" paylaşımı yaptı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise, "Aşure aşının şifası, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin" dedi.Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla birçok ilde camilerde ve belediyelerin organizasyonuyla meydanlarda vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. İstanbul Pendik'te bulunan Çarşı Camii'nde, vatandaşlara aşure dağıtıldı. Ümraniye'de de dev kazanlarda pişirilen 10 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.