İzmir Büyükşehir’de yeni kriz! 18 bin işçiden Tunç Soyer’e isyan



'PARAMIZI İSTİYORUZ'

İşçiler adına açıklama yapan Genel İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral geriye dönük alacaklarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, "Hizmeti üreten biz emekçiler isek ödemeler noktasında öncelik, alın teri döken bu gülen yüzlerin olmalıdır. Sonuna kadar sabırla bekledik. Üretimden gelen gücümüzü kullanarak buradayız, alacaklarımızı istiyoruz" dedi. Ödeme gerçekleşmezse işçiler 1 Ağustos Salı günü de tam gün iş bırakacak. Bu seferki eylemde sendika üyesi otobüs şoförlerinin de iş bırakması gündeme gelebilecek.





METRO VE TRAMVAYDA GREV KAPIDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Metro ve Tramvay işletmelerinde örgütlü Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Geçtiğimiz haftalarda işyerine grev ilanı asan sendika, anlaşma sağlanmazsa 31 Temmuz sabah saat 05.00'ten itibaren greve gideceklerini duyurdu. Eğer taraflar el sıkışmazsa İzmirliler pazartesi sabahı büyük şok yaşayacak. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte metro ve tramvay seferleri duracak. Her gün evden işe işten eve gidiş gelişlerde metro ve tramvayı kullanan 100 binlerce kişi büyük sorun yaşayacak.