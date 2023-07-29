Kerbela şehitleri anıldı

Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 72 yakınının, muharrem ayının 10. gününde Kerbela'da şehit edilmesinin 1384. yılı dolayısıyla dün birçok ilde anma törenleri düzenlendi.İstanbul Küçükçekmece'de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde "Evrensel Aşure Matem Merasimi" yapıldı. Yasın sembolü olan siyah kıyafetleriyle yürüyüş yapan vatandaşlar, Kerbela şehitlerini gözyaşları ve ağıtlarla andı. Esenyurt'ta düzenlenen programda ilahiler okundu.Kars'ta Hazreti Ali Çarşı Camii önünde bir araya gelen vatandaşlar mersiyeler eşliğinde sine dövüp vücutlarına zincir vurdu.Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ise vatandaşlar, Türk bayrağı ve Hazreti Hüseyin'in posterlerini taşıyarak yürüdü. İlahiler okuyan vatandaşlar, sinelerine vurarak gözyaşı döktü.Iğdır il merkezi ve ilçelerinde de anma programları düzenlendi. Siyah kıyafetler giyen gençlerin oluşturduğu "deste" adı verilen gruplar Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü. Kerbela şehitleri için dua edildi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam tarihinin en hazin olaylarından biri olan Kerbela faciası, dünyanın neresinde olursa olsun, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun ümmet-i Muhammed'in ortak matemi, ortak acısıdır. Bugün bizlere düşen, öncelikle Kur'an ve sünnetin rehberliğinde güçlü bir kardeşlik bilinci geliştirmektir" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, "Kerbela katliamı Müslümanların ortak hüznü, ortak sızısı, dökülen ortak kanıdır" paylaşımı yaptı.ANKARA