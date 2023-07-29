Yangınla mücadeleye milli teknoloji damgası

Antalya'nın Kemer ilçesindeki yangınla mücadeleden 5 gün sonra müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Antalya-Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiperane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" mesajını paylaştı. Toroslar'ın zirvesinde kayalıkların arasına hapsedilen yangını söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterlerle 24 saat sürdürüldü. Yangın için hava birimleri, 431 saat uçuş gerçekleştirip 2 bin sorti yaptı. TUSAŞ tarafından üretilen T70 helikopteri orman yangınlarına müdahalede aktif görev almaya başladı.Kemer yangınına müdahale, Orman Genel Müdürlüğü'nün teknolojik imkânlarla donatılmış "Yangın Yönetim Aracı"yla koordine edildi. Araçtaki sistem ekranlarından 8 İHA ve 400'ün üzerinde kameradan alınan görüntüler takip edilerek sahadaki araçlar yönlendiriliyor.