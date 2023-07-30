5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları ve J-SİHA'ların hava keşif desteği ile Uludere'de bir grup teröristin barındığının belirlenmesi üzerine Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz adıyla düzenlenen operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.Operasyona; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve J-SİHA'nın yanı sıra, Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando Timleri katıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahramanları tebrik etti.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkâri Şemdinli'de görev yaparken 2018'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu yaralanarak gazi olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.