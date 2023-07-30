Bu gazetecilik değil itibar suikasti

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, muhalif medyada yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini hedef alan ve devlete günlüğü 1.2 milyon TL'ye İHA kiraladığı yönündeki manipülatif içerikli haberlere çok sert yanıt verdi. Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bu gazetecilikten çok itibar suikastidir. Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır. Bayraktar TB2 kiralaması dünyadaki benzer uçuş/ saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuz. Yurt içindeki muadilinin de 3'te 1'i kadar. Baykar olarak Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) ihalesine en düşük bedeli vererek 5 adet Bayraktar TB2 İHA kiraladık. Ayrıca 4 Bayraktar İHA'yı da ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunduk. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar üstleniyor. Bayraktar TB2 İHA'lar 2020'de 345 orman yangının ilk anda tespit etti. 2021'de 267 yangının tespiti ve müdahalesinde aktif rol oynadı. 2022'de tam 1109 yangını tespit etti. 2023'te ise 285 orman yangınının tespiti ve müdahalesinde aktif görev yaptı. OGM'nin yangına ilk müdahale süresi 45 dakikadan 11 dakikaya düştü."