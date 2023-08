Olan İzmirliye oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Sendikanın dün başlattığı grev sonrası İzmirli kâbusu yaşadı. Her gün 500 bin İzmirlinin yararlandığı metro ve tramvay seferleri grev nedeniyle durdu. Sabah erken saatlerde evden işe gitmek için tramvay ve metro istasyonlarına giden vatandaşlar seferlerin durduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Durum böyle olunca çok sayıda vatandaş işe araçları ile gitmek zorunda kalınca kent içi trafik de durma noktasına geldi. ESHOT talebi karşılamak için ek seferler koyduysa da yeterli olmadı.Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, iş bırakma kararını açıklamasından hemen sonra dün sabah saat 05.00'ten itibaren kent içi ulaşımın can damarını oluşturan metro ve tramvay seferleri durdu. Metro Genel Müdürlüğü'ne ve tüm istasyonlara grev pankartları asıldı.Sabah işe gitmek için metro ve tramvay istasyonlarına giden İzmirliler seferlerin durduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Metroya binmek için gelen vatandaşlardan Ercan Turalis, gazetecilere eylemden haberi olmadığını ve işe gidemediğini söyledi. Kendilerine farklı bir ulaşım imkânı sağlanamadığını aktaran Turalis, "Böyle bir yönetime isyan ediyoruz. Biz yıllardan beri CHP'ye oy verdik ama şu an yollarımız kapalı" diye konuştu. Hasan Arda da eylemi görünce şaşırdığını belirterek, "İşlerimiz var ama şaşkınız. Ben Konak'a gidecektim. Kaldık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.Toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamamasına ilişkin AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, grev kararı sonrasında Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi. Kentte çöp, su ve ulaşım sorunlarının giderek büyüdüğüne vurgu yapan Saygılı, "Bu üç başlık birer sorun olarak büyümeye devam ediyorsa; ortada 'İşini yapamayan bir belediye' vardır! Hele üzerine bir de 'Çalışan hakları' sürekli kriz oluyorsa; durum daha da vahimdir! Kent içi trafiğinin tüm uzuvlarıyla felç oluşunu seyreden, verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e söylenecek tek söz vardır: İzmir'i yönetemiyorsunuz" dedi.