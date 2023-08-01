RTÜK’ten ’Atatürk’ belgeselinin engellenmesi iddiası hakkında açıklama

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Disney +' isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum." ifadelerine yer verdi.