Haberler Gündem Haberleri RTÜK'ten 'Atatürk' belgeselinin engellenmesi iddiası hakkında açıklama
Giriş Tarihi: 2.8.2023 00:34

RTÜK'ten 'Atatürk' belgeselinin engellenmesi iddiası hakkında açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ermeni lobilerinin baskısı sonucu 'Atatürk' belgesini yayınlamama kararı aldığı iddia edilen dijital yayın platformu 'Disney +' ile ilgili, "Kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" dedi.

DHA
RTÜK’ten ’Atatürk’ belgeselinin engellenmesi iddiası hakkında açıklama

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Disney +' isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum." ifadelerine yer verdi.

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RTÜK'ten 'Atatürk' belgeselinin engellenmesi iddiası hakkında açıklama
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