Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Vali Ömer Toraman ve protokol tarafından karşılanan Bakan Tunç, valilikte yaptığı açıklamada 'denetimli serbestlik' düzenlemesine ilişkin bilgi verdi. Tunç, 2020'de çıkarılan kanunla açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin Kovid-19 iznine çıkarıldığını hatırlatarak, "Bu izin 3 yıl sürdü. İzinde geçen süreler de infazdan sayıldı. Bu süre, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla doldu. Süre dolmadan önce TBMM'de yeni bir yasal düzenleme yapıldı. Denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine geri dönmeyecek. Ayrıca bu düzenlemede kapalı cezaevlerinde barındırılan hükümlüler de açık cezaevine 3 yıl erken çıkmış olacak. Denetimli serbestlik olarak da açık cezaevinden 3 yıl erken denetimli serbestliğe çıkmış olacaklar. 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek olan yaklaşık 21 bin hükümlü var. Süre içerisinde müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybeder, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar" dedi.