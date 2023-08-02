Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 2.8.2023 10:19 Son Güncelleme: 2.8.2023 10:22

SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.

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SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz
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