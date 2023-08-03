Maltepe Belediyesi ve İBB’nin vurdumduymazlığı pes dedirtti

"BİZ DEVLET GİRSİN İSTİYORUZ"

90 yaşında hasta annesi olduğunu belirten site sakini Hülya Doker, "Burada 18 yıldır oturuyorum. Evde hastan annem var. Herhangi bir yer göstermiyorlar. Taşınma bedeli yok150 metre karelik eve 65 metre kare ev veriyorlar. Biz devlet buraya girsin istiyoruz" dedi.

"BURADA RANT VAR"

Site sakini Raşide Kavak da yaşananlara tepki göstererek, "Nereye gideceğimizi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Burada rant var herkes rantın peşine düştü. Bize devlet el versin" diye konuştu.