Maltepe Belediyesi ve İBB’nin vurdumduymazlığı pes dedirtti

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan 4 blokluk Yeşiltepe Sitesi hakkında 2013 yılında alınan karot örneği sonucu riskli raporu verildi. O günden günümüze kadar site hakkında hiçbir şey yapılmadı. Bir vatandaşın şikayeti üzerine 2021 yılında siteden yeniden karot örneği alındı ve site hakkında riskli olduğu için yıkım kararı çıktı. Şimdilerde ise Maltepe Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sitede yaşayan vatandaşları zorla çıkartmak için harekete geçti. Siteye giden Maltepe Belediyesi ekipleri sitenin elektrik, doğalgaz ve suyunu kesmek istedi.
150 METRE KARE DAİREYE 66 METRE KARE VERİYORLAR
Site sakinleri ise buna karşı çıktı. 13.5 dönüm arazi üzerine kurulu bulunan 247 daireli Yeşiltepe Sitesi sakinleri ise kendilerinin 120 ile 150 metre kareyi bulan dairelerine karşılık kendilerine 65 metre kare daire verildiğini belirterek sitelerinin çevredeki başka binalarla aynı emsal artışını getirerek TOKİ tarafından yapılmasını istiyor. Maltepe Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren site sakinleri, sitelerinin yıkılmasına karşı olmadıklarını ancak başvurdukları yarısı bizden kampanyasının sonucunun beklenmesini ve kendilerinin hak kaybı olmadan evlerinin yıkılmasını istedi.
"BİZ DEVLET GİRSİN İSTİYORUZ"
90 yaşında hasta annesi olduğunu belirten site sakini Hülya Doker, "Burada 18 yıldır oturuyorum. Evde hastan annem var. Herhangi bir yer göstermiyorlar. Taşınma bedeli yok150 metre karelik eve 65 metre kare ev veriyorlar. Biz devlet buraya girsin istiyoruz" dedi.
"BURADA RANT VAR"
Site sakini Raşide Kavak da yaşananlara tepki göstererek, "Nereye gideceğimizi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Burada rant var herkes rantın peşine düştü. Bize devlet el versin" diye konuştu.
"İBB EMSALİ KARARI ARTIRSIN"
Uzun yıllardır sitede yaşayan Nihat Berke, "İlk rapor 2013 yılında alındı. 10 yıldır bir şey yapılmadı. İBB'nin burada imar emsalini artırmasını istiyoruz. Sürekli artacak denildi bir şey yapılmadı. Sürekli oyalıyorlar. Müteahhitler 0.50 emsal veriyor. Bu emsal ile nasıl verelim. Biz devletin gelmesini istiyoruz. Bakanlığın yarısı bizden kampanyasına başvurduk. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"YARISI BİZDEN KAMPANYASININ İLK SİTESİ OLMAK İSTİYORUZ"
Basın açıklaması yapan site sakini Mesut Kavak da, "Biz yıllardır burayı müteahhitte veremediysek bunun birinci sorumlusu belediyenin kendisidir. Kimse buranın yıkılmaması için uğraşmıyor. Görüş bildirmiyor karşı çıkmıyor. Biz bizzat yakılması için yarısı bizden kampanyasına başvurduk. Müteahhitlere başvurduk. Biz problemimiz çözülsün istiyoruz. Biz İstanbul'un yarısı bizden kampanyasıyla dönüşüme giren ilk sitesi olmak istiyoruz. Biz müteahhitte de vermek istedik. Bize 66 metre kare daire veriyorlar. 4-5 kişilik aile 66 metre karede nasıl yaşar. Bizim önümüze engel koyan belediyenin kendisidir. Maltepe Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında top gibi yuvarlandık. Yorulduk. Burası yıkılsın ama oturabileceğimiz şekilde olsun istiyoruz. Beni korumakla huzurumu sağlamakla görevli belediye şuanda benim huzurumu kaçırıyor. Maltepe Belediyesi'nde başvurmadığımız kişi kalmadı. Herkes burayı biliyor. Çevrede başka sitelerde bu durumdadır. Bu binlerce insanın sorunudur. Buradaki insanlar sorun teşkil etmiyor. Kimse çıkmayalım demiyoruz. Hakkımız olmayan bir şeyi istemiyoruz. Burada çok büyük bir rant var. Çevredeki bazı binalar 2.5-3 emsal ile yapılmış. Biz burada 1.40 emsal veriyorlar. Emsal artışı istiyoruz. Bize 66 metre kare yer veriyorlar. Ben belediyeden bir hizmet görmedim. Artık istemiyorum da sadece yasal hakkımı istiyoruz" dedi.